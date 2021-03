Photo Credit: Gabrielle Duplantier

Fermi a “Magma” del 2016, i francesi Gojira usciranno il 30 Aprile su Roadrunner con Fortitude, il loro nuovo lavoro in studio. Dopo Another World (che trovate qui) e Born For One Thing (che trovate qui), oggi la band ha diffuso anche il videoclip di Amazonia, i cui proventi andranno all’associazione The Articulation Of Indigenous Peoples of Brazil (APIB), che opera per la salvaguardia delle tribù dell’Amazzonia. Ecco qui in basso il video: