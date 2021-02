Gojira – Born For One Thing [VIDEO]

Photo Credit: Gabrielle Duplantier

Fermi a “Magma” del 2016, i francesi Gojira hanno annunciato oggi il loro nuovo lavoro in studio, che si intitolerà Fortitude e uscirà il 30 Aprile su Roadrunner. Insieme all’annuncio la band ha diffuso anche il videoclip della traccia d’apertura Born For One Thing, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco (in cui compare anche Another World, il brano pubblicato dai Gojira lo scorso Agosto):

01 Born For One Thing

02 Amazonia

03 Another World

04 Hold On

05 New Found

06 Fortitude

07 The Chant

08 Sphinx

09 Into The Storm

10 The Trails

11 Grind