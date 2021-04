Photo Credit: Gabrielle Duplantier

Fermi a “Magma” del 2016, i francesi Gojira usciranno il 30 Aprile su Roadrunner con Fortitude, il loro nuovo lavoro in studio. Dopo Another World (che trovate qui), Born For One Thing (che trovate qui) e Amazonia (che trovate qui), l’ultima anticipazione dal disco è Into The Storm. Potete ascoltarla qui in basso da Spotify e YouTube (c’è il lyric video):