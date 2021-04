Photo Credit: Gabrielle Duplantier

Fermi a “Magma” del 2016, i francesi Gojira usciranno questo venerdì su Roadrunner con Fortitude, il loro nuovo lavoro in studio. Dopo Another World (che trovate qui), Born For One Thing (che trovate qui), Amazonia (che trovate qui) e Into The Storm (che trovate qui), l’ultima anticipazione dal disco è The Chant. Potete ascoltarla qui in basso da Spotify e YouTube: