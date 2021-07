Photo Credit: Warner Records / J.C. Hewlett

Usciti lo scorso anno con “Song Machine, Season One: Strange Timez” (qui la nostra recensione), i Gorillaz di Damon Albarn arriveranno finalmente in Italia la prossima estate per un unico appuntamento. Ecco i dettagli della data:

5 LUGLIO 2022 @ ARENA DI VERONA, VERONA