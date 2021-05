Photo Credit: Kelia Anne MacCluskey

Il newyorkese Governors Ball celebrerà quest’anno il suo decennale, e lo farà dal 24 al 26 Settembre al Citi Field di New York. La line-up dell’edizione 2021 è stata annunciata oggi e vedrà, tra gli altri, come headliner della giornata inaugurale Billie Eilish, in procinto di uscire col suo nuovo lavoro in studio. Qui in basso la locandina ufficiale con tutti i nomi confermati: