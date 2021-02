Green Day – Here Comes The Shock

Photo Credit: Warner Records / Pamela Littky

Usciti lo scorso anno con il nuovo album “Father Of All…” (qui la nostra recensione), i Green Day sono tornati adesso con un nuovo brano, Here Comes The Shock, presentato durante una partita di NHL (com’era già successo per il singolo “Fire, Ready, Aim”). Qui in basso il videoclip ufficiale del pezzo: