Photo Credit: Alysse Gafkjen

Usciti quest’anno con il nuovo album “The Battle At Garden’s Gate” (qui la nostra recensione), i Greta Van Fleet arriveranno in Italia nel mese di Giugno per due date del loro tour europeo, entrambe all’interno di due festival. Ecco i dettagli degli appuntamenti:

09 GIUGNO 2022 @ IPPODROMO MILANO TRENNO, MILANO | I-DAYS FESTIVAL

19 GIUGNO 2022 @ VISARNO ARENA, FIRENZE | FIRENZE ROCKS