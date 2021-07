Photo Credit: Press / Comcerto

Uscito lo scorso 21 Maggio con “Seeking New Gods”, il suo settimo lavoro in studio, il songwriter gallese Gruff Rhys arriverà in Italia nel mese di Marzo per una data del tour a supporto del disco. Ecco i dettagli dell’appuntamento:

11 MARZO 2022 @ COVO CLUB, BOLOGNA

Biglietto: 16,00€ + d.p.

Prevendite già disponibili su Ticketmaster e BoxerTicket