Guns N’ Roses – ABSUЯD [AUDIO]

Photo Credit: Guns N’ Roses / Official Logo

Incredibile ma vero, c’è un nuovo brano dei Guns N’ Roses: il pezzo, che si intitola ABSUЯD, è il rifacimento di un brano inedito registrato durante le session di “Chinese Democracy”, l’ultimo album della band di Axl Rose uscito nel 2008. Ai tempi del disco Slash e Duff McKagan non erano ancora rientrati in formazione, ma non è chiaro se entrambi abbiano preso parte alla realizzazione di ABSUЯD o meno. Nel frattempo, eccolo in ascolto qui in basso da Spotify e YouTube: