Guns N’ Roses: una data a Luglio 2022

Photo Credit: Guns N’ Roses / Official Logo

In attesa e nella speranza che la situazione per quanto riguarda gli eventi dal vivo possa farci un po’ respirare, i Guns N’ Roses hanno annunciato il loro grande ritorno in Italia, che avverrà a Luglio 2022 nell’iconica cornice dello Stadio San Siro di Milano, con Gary Clark Jr. in apertura. Qui in basso i dettagli dell’appuntamento, unica data italiana del loro tour estivo 2022.

10 LUGLIO 2022 @ STADIO SAN SIRO, MILANO

Biglietti in prevendita #MyLiveNation dalle ore 10:00 di giovedì 8 Aprile

Biglietti in vendita generale dalle ore 10:00 di venerdì 9 Aprile