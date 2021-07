Hayden Thorpe – The Universe Is Always Right [VIDEO]

Hayden Thorpe – The Universe Is Always Right

Photo Credit: Jack Johnstone

Nel 2019 aveva debuttato da solista con “Diviner” (qui la nostra recensione) e adesso Hayden Thorpe è pronto a tornare con il suo secondo lavoro in studio, Moondust For My Diamond, in uscita il 15 Ottobre su Domino. Insieme alla notizia del disco è arrivato anche il videoclip del primo estratto The Universe Is Always Right, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Material World

02 The Universe Is Always Right

03 No Such Thing

04 Parallel Kingdom

05 Golden Ratio

06 Metafeeling

07 Supersensual

08 Hotel November Tango

09 Rational Heartache

10 Spherical Time II

11 Suspended Animation

12 Runaway World