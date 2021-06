Health & Chino Moreno – Anti-Life [AUDIO]

Photo Credit: Bandcamp

Arriverà su Loma Vista questo venerdì in digitale e il 16 Luglio in formato fisico la colonna sonora di Dark Nights: Death Metal nuova serie del colosso dei fumetti DC Comics. Tra gli artisti che hanno aderito al progetto ci sono anche gli Health che, in collaborazione col compositore Tyler Bates e niente poco di meno che Chino Moreno dei Deftones, hanno diffuso oggi l’ascolto di Anti-Life, brano realizzato per la soundtrack. Potete ascoltarlo qui in basso da Spotify e YouTube: