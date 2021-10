Photo Credit: Bandcamp

Usciti lo scorso anno con “DISCO4 :: PART I”, raccolta di singoli collaborativi, i losangelini Health stanno lavorando al secondo capitolo del progetto. Dopo Isn’t Everyone insieme ai Nine Inch Nails (che trovate qui), oggi è arrivato anche Dead Flowers, brano che vede gli Health collaborare con Poppy. Eccolo in ascolto qui in basso da Spotify e YouTube: