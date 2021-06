High On Fire: una data a Giugno 2022

Photo Credit: Jen Rosenstein

Fermi a “Electric Messiah” del 2018, i californiani High On Fire arriveranno in Italia il prossimo anno per una data del loro tour, inserita all’interno del milanese SoloMacello. Ecco i dettagli dell’appuntamento:

5 GIUGNO 2022 @ CIRCOLO MAGNOLIA, MILANO | SOLOMACELLO

Prevendite aperta da mercoledì 28 Giugno