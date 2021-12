Hurray For The Riff Raff – Jupiter’s Dance

Photo Credit: Akasha Rabut

Ferma con il progetto Hurray For The Riff Raff a “The Navigator” del 2017, Alynda Segarra tornerà il 28 Febbraio su Nonesuch con il nuovo album Life On Earth. Dopo il primo estratto Rhododendron (che trovate qui), oggi per anticipare il disco è arrivato anche il video di Jupiter’s Dance, eccolo: