Hurray For The Riff Raff – Rhododendron

Photo Credit: Akasha Rabut

Ferma con il progetto Hurray For The Riff Raff a “The Navigator” del 2017, Alynda Segarra tornerà il 28 Febbraio su Nonesuch con il nuovo album Life On Earth. Il primo estratto dal disco è il video di Rhododendron, che trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 Wolves

02 Pierced Arrows

03 Pointed At The Sun

04 Rhododendron

05 Jupiter’s Dance

06 Life On Earth

07 nightqueen

08 Precious Cargo

09 Rosemary Tears

10 Saga

11 KiN