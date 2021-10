Photo Credit: James Marcus Haney

Usciti da pochi giorni con il nuovo album “Music Of The Spheres”, i Coldplay ieri sera erano di scena alla Climate Pledge Arena di Seattle per una data del loro tour. La sorpresa della serata è stata l’esecuzione da parte di Chris Martin e soci di Nothingman, cover delle leggende cittadine Pearl Jam. Qui in basso un paio di testimonianze del momento: