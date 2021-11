I Girl Band cambiano nome in Gilla Band

Photo Credit: Steve Gullick

Usciti nel 2019 con “The Talkies”, il loro secondo album (qui la nostra recensione), gli irlandesi Girl Band sono tornati a farsi sentire oggi per annunciare tre date casalinghe nel mese di Gennaio, ma soprattutto per annunciare il cambio di moniker. La band cambia nome in Gilla Band, per ovviare in qualche modo alle accuse di sessismo che negli anni gli erano state rivolte. I Gilla Band si sono scusati pubblicamente per i problemi che possono aver creato con il post che trovate qui in basso: