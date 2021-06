I Hate My Village: nuovo brano, nuovo EP e le date del tour

Photo Credit: Ilaria Magliocchetti Lombi

Gli I Hate My Village, ovvero Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion), Fabio Rondanini (Calibro 35 e Afterhours), Alberto Ferrari (Verdena) e Marco Fasolo (Jennifer Gentle), torneranno a Luglio con un nuovo EP da cui hanno estratto oggi Yellowblack (che potete ascoltare qui in basso da Spotify e YouTube). Insieme al ritorno discografico, la band si rifarà viva anche con un tour che li porterà in giro in Italia tra Agosto e Settembre. Ecco le date:

26 AGOSTO – SAN MAURO PASCOLI (FC) | ACIELOAPERTO

27 AGOSTO – TORINO | TODAYS FESTIVAL

28 AGOSTO – MILANO | CIRCOLO MAGNOLIA

29 AGOSTO – GALZIGNANO TERME (PD) | ANFITEATRO DEL VENDA

3 SETTEMBRE – ROMA | SPRING ATTITUDE FESTIVAL

4 SETTEMBRE – MARINA DI EBOLI (SA) | BAREZZI SUMMER LUCE

6 SETTEMBRE – BOLOGNA | SUNSHINE SUPERHEROES