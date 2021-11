Ibeyi – Made Of Gold [VIDEO]

Photo Credit: Press

Il loro ultimo lavoro è “Ash” del 2017, ma le sorelle Lisa e Naomi Diaz aka le Ibeyi sono state ultimamente attive nel mondo del cinema, prima con Cleo Who Takes Care Of You, pezzo ispirato al film “Roma” di Alfonso Cuarón, e poi con Recurring Dream, inedito inserito nella soundtrack di “How To Stop A Recurring Dream”, debutto del regista Ed Morris (che aveva già diretto qualche videoclip proprio delle Ibeyi). Adesso le due sono tornate con un altro nuovo brano, Made Of Gold, che vanta il featuring di Pa Salieu e dovrebbe far parte di quello che sarà il loro nuovo lavoro in studio, previsto per il prossimo anno. Eccolo: