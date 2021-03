Ibeyi – Recurring Dream [AUDIO]

Photo Credit: Press

Il loro ultimo lavoro è “Ash” del 2017, ma le sorelle Lisa e Naomi Diaz aka le Ibeyi sono state ultimamente attive nel mondo del cinema, prima con Cleo Who Takes Care Of You, pezzo ispirato al film “Roma” di Alfonso Cuarón, e adesso con Recurring Dream, inedito inserito nella soundtrack di “How To Stop A Recurring Dream”, debutto del regista Ed Morris (che aveva già diretto qualche videoclip proprio delle Ibeyi). Potete ascoltare il pezzo qui in basso da Spotify e YouTube: