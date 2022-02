Ibeyi – Sister 2 Sister [VIDEO]

Photo Credit: Suleika Mueller

A Novembre, quando diffondevano Made Of Gold (che trovate qui), Lisa e Naomi Diaz aka le Ibeyi non ci avevano ancora svelato nulla riguardo il loro nuovo lavoro in studio. Le notizie attese sono arrivate adesso: Spell 31, questo il titolo del disco, uscirà il 6 Maggio su XL e sarà così il successore di “Ash” del 2017. Insieme all’annuncio del disco ecco anche il video del secondo estratto Sister 2 Sister, qui in basso subito dopo la tracklist:

01 Sangoma

02 O Inle

03 Made Of Gold (feat. Pa Salieu)

04 Sister 2 Sister

05 Creature (Perfect)

06 Tears Are Our Medicine

07 Foreign Country

08 Lavender & Red Roses (feat. Jorja Smith)

09 Rise Above (feat. Berwyn)

10 Los Muertos