Iceage – All The Junk On The Outskirts

Photo Credit: Goodfellas / Mishael Phillip

Usciti lo scorso anno con “Seek Shelter” (qui la nostra recensione), i danesi Iceage in concomitanza con l’annuncio delle loro prossime date dal vivo hanno diffuso anche una nuova traccia, All The Junk On The Outskirts, brano proveniente da vecchie session. Eccolo in ascolto qui in basso: