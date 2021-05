Photo Credit: Goodfellas / Mishael Phillip

Domani torneranno i danesi Iceage con Seek Shelter, il loro nuovo lavoro in studio su Mexican Summer. Dopo The Holding Hand (che trovate qui), Vendetta (che trovate qui), Shelter Song (che trovate qui) e Gold City (che trovate qui), l’ultima anticipazione dal disco è High & Hurt ed è arrivata all’interno del programma Adult Swim Singles. Potete ascoltarla qui in basso: