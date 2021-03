Photo Credit: Goodfellas / Mishael Phillip

Il 7 Maggio torneranno i danesi Iceage con Seek Shelter, il loro nuovo lavoro in studio su Mexican Summer. Dopo The Holding Hand (che trovate qui) e Vendetta (che trovate qui), oggi la band ha diffuso anche l’ascolto di Shelter Song, brano che apre il disco e che, per il momento, è possibile ascoltare solo su Apple Music (ma siamo sicuri che a breve arriverà anche altrove). Eccolo qui in basso: