Fermi a “Beyondless” del 2018 (qui la nostra recensione), i danesi Iceage sono da poco entrati nel roster della Mexican Summer, con la quale verosimilmente pubblicheranno il nuovo lavoro in studio. In attesa di saperne di più, la prima uscita con la nuova etichetta è arrivata oggi ed è il videoclip di The Holding Hand, che trovate qui in basso: