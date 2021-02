Iceage – Vendetta [VIDEO]

Photo Credit: Goodfellas / Mishael Phillip

Com’era facile prevedere, The Holding Hand, il brano diffuso a inizio mese (che trovate qui), altro non era se non una prima anticipazione dal nuovo album dei danesi Iceage. Il disco è stato confermato oggi, si intitolerà Seek Shelter e uscirà il 7 Maggio su Mexican Summer. Insieme all’annuncio è arrivato anche il videoclip del secondo estratto Vendetta, che trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 Shelter Song

02 High & Hurt

03 Love Kills Slowly

04 Vendetta

05 Drink Rain

06 Gold City

07 Dear Saint Cecilia

08 The Wider Powder Blue

09 The Holding Hand