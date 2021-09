Photo Credit: Spin Go! / Tom Ham

Usciti lo scorso anno con “Ultra Mono” (qui la nostra recensione), gli Idles arriveranno in Italia la prossima estate per recuperare le date a supporto del disco. Dopo la riprogrammazione del loro live padovano, adesso è arrivata anche quella per il Cinzella Festival. Ecco i dettagli dell’appuntamento:

17 LUGLIO 2022 @ CINZELLA FESTIVAL, GROTTAGLIE (TA)

Prevendite solo su DICE: link.dice.fm/4kQTtmCa3bb