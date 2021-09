Idles – The Beachland Ballroom [VIDEO]

Photo Credit: Tom Ham

A un anno di distanza da “Ultra Mono” (qui la nostra recensione), gli Idles torneranno il 12 Novembre su Partisan con un nuovo lavoro in studio, Crawler, registrato durante la pandemia ai Real World Studios di Bath. Il disco, co-prodotto da Kenny Beats insieme al chitarrista della band Mark Bowen, è anticipato dal video di The Beachland Ballroom, che trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 MTT 420 RR

02 The Wheel

03 When The Lights Come On

04 Car Crash

05 The New Sensation

06 Stockholm Syndrome

07 The Beachland Ballroom

08 Crawl!

09 Meds

10 Kelechi

11 Progress

12 Wizz

13 King Snake

14 The End