Iggy Pop ha scritto un brano sulla situazione COVID-19, significativamente intitolato Dirty Little Virus. Il pezzo, che potete ascoltare qui in basso da Bandcamp, è stato realizzato dall’Iguana insieme al trombettista Leron Thomas (già al lavoro con lui sul meraviglioso “Free” del 2019, che avevamo recensito qui) ed è accompagnato da un video-preambolo in cui Iggy spiega il motivo per il quale il pezzo è stato scritto.