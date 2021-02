Iggy Pop – Do Not Go Gentle Into That Good Night

Photo Credit: Rob Baker Ashton

Uscito nel 2019 con “Free”, il suo ultimo meraviglioso lavoro da solista (qui la nostra recensione), Iggy Pop è tornato oggi con un nuovo videoclip estratto dal disco, diretto da Simon Taylor e realizzato per Do Not Go Gentle Into That Good Night, la sua personale interpretazione della poesia di Dylan Thomas. Eccolo: