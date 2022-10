Iggy Pop ha coverizzato Leonard Cohen

Photo Credit: Rob Baker Ashton

Il 14 Ottobre uscirà “Here It Is: A Tribute To Leonard Cohen”, album che come dice il titolo stesso conterrà i tributi di numerosi artisti al compianto Cohen, scomparso a 82 anni nel 2016. Tra i tanti che si sono prestati alle reinterpretazioni dei suoi pezzi c’è anche Iggy Pop, che si è messo alla prova con la sua You Want It Darker, title track dell”ultimo lavoro in studio di Cohen uscito giusto qualche settimana prima la sua scomparsa. Potete ascoltarla qui in basso: