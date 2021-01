Imelda May – Just One Kiss

Photo Credit: UMG

In uscita il 23 Aprile su Decca, 11 Past The Hour sarà il nuovo lavoro in studio della songwriter irlandese Imelda May, successore di “Life Love Flesh Blood” del 2017. Per anticiparlo, May ha diffuso il videoclip del primo estratto Just One Kiss, brano che vanta due featuring enormi: Noel Gallagher e Ronnie Wood. Eccolo qui in basso: