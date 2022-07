Indigo Sparke – Pressure In My Chest [VIDEO]

Photo Credit: Angela Ricciardi

Uscita lo scorso anno con “Echo”, il suo esordio sulla lunga distanza (qui la nostra recensione), la songwriter australiana Indigo Sparke tornerà il 7 Ottobre, sempre su Sacred Bones, con Hysteria, il suo nuovo lavoro in studio prodotto da Aaron Dessner dei The National. Il primo estratto dal disco è il video di Pressure In My Chest, che trovate qui in basso insieme alla tracklist:

01 Blue

02 Hysteria

03 Pressure In My Chest

04 God Is A Woman’s Name

05 Why Do You Lie?

06 Pluto

07 Infinity Honey

08 Golden Ribbons

09 Real

10 Sad Is Love

11 Set Your Fire On Me

12 Hold On

13 Time Gets Eaten

14 Burn