Photo Credit: Atiba Jefferson

Gli Interpol torneranno il 15 Luglio su Matador con The Other Side Of Make-Believe, il loro nuovo lavoro in studio successore di “Marauder” del 2018. Dopo Toni (che trovate qui) e Something Changed (che trovate qui), la terza anticipazione dal disco è arrivata oggi ed è Fables. Eccola in ascolto qui in basso: