Photo Credit: Atiba Jefferson

Come anticipato ieri, è arrivato oggi il video di Toni, il nuovo brano degli Interpol. Il pezzo è il primo estratto da The Other Side Of Make-Believe, il loro nuovo lavoro in studio in uscita il 15 Luglio su Matador, successore di “Marauder” del 2018. Trovate il video qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Toni

02 Fables

03 Into The Night

04 Mr Credit

05 Something Changed

06 Renegade Hearts

07 Passenger

08 Greenwich

09 Gran Hotel

10 Big Shot City

11 Go Easy (Palermo)