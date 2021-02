IOSONOUNCANE: il nuovo album ha una data di uscita ufficiale

Photo Credit: Silvia Cesari

Tornato lo scorso Novembre con il nuovo singolo… Novembre, Jacopo Incani aka IOSONOUNCANE ha annunciato finalmente la data d’uscita ufficiale di IRA, il suo nuovo lavoro in studio a sei anni dal precedente “DIE” (2015). Il disco uscirà il 14 Maggio e conterrà diciassette tracce per un totale di un’ora e cinquanta minuti. A questo indirizzo è già attivo il pre-order di quello che sarà un doppio CD e un triplo LP, mentre qui in basso potete vedere la copertina e ascoltare Novembre.