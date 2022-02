Photo Credit: David James Swanson

Nei prossimi mesi Jack White uscirà non con uno ma con ben due nuovi lavori: il primo, Fear Of The Dawn, arriverà l’8 Aprile e conterrà Taking Me Back (che trovate qua); il secondo, Entering Heaven Alice, arriverà invece il 22 Luglio e conterrà Love Is Selfish, pubblicata a Gennaio (la trovate qui). Oggi White ha diffuso invece il video della title track del primo dei due dischi, eccola in ascolto qui in basso: