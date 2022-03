Jack White – Hi-De-Ho / Queen Of The Bees [AUDIO]

Photo Credit: David James Swanson

Nei prossimi mesi Jack White uscirà non con uno ma con ben due nuovi lavori: il primo, Fear Of The Dawn, arriverà l’8 Aprile e conterrà, mentre il secondo, Entering Heaven Alice, arriverà invece il 22 Luglio. Oggi sono arrivate due nuove anticipazione, una per ciascun disco: dal primo ecco Hi-De-Ho, pezzo che vanta la collaborazione di White con Q-Tip; dal secondo c’è invece Queen Of The Bees. Potete ascoltarle entrambe qui in basso: