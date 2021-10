Photo Credit: David James Swanson

Prodotto a Nashville nei suoi Third Man Studios, Taking Me Back è il brano con cui Jack White ha contribuito alla colonna sonora del videogame “Call Of Duty: Vanguard”. Il pezzo è stato diffuso oggi e potete ascoltarlo qui in basso in una doppia versione, quella “regolare” (c’è il lyric video) e un’altra “stripped” che dà al brano tutt’altra impostazione.