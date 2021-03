James – All The Colours Of You [AUDIO]

James – All The Colours Of You

Photo Credit: Laura Toomer

Il 4 Giugno torneranno gli inglesi James con il loro nuovo lavoro in studio, intitolato All The Colours Of You e prodotto da Jacknife Lee (già in passato al lavoro con U2, R.E.M. e The Killers, tra gli altri). Per anticipare il loro sedicesimo disco, la band ha diffuso l’ascolto della title track, che trovate qui in basso insieme alla tracklist:

01 ZERO

02 All The Colours Of You

03 Recover

04 Beautiful Beaches

05 Wherever It Takes Us

06 Hush

07 Miss America

08 Getting Myself Into

09 Magic Bus

10 Isabella

11 XYST