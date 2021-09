Photo Credit: Amanda Charchian

Fermo ad “Assume Form” del 2019 (nel mezzo un EP e un po’ di cover), James Blake sarebbe dovuto tornare venerdì scorso con Friends That Break Your Heart, il suo nuovo lavoro in studio. La pubblicazione del disco ha subito un ritardo, arriverà invece l’8 Ottobre, ma in compenso Blake ha diffuso ancora un altro estratto, Famous Last Words, che potete ascoltare qui in basso da Spotify e YouTube: