Photo Credit: Amanda Charchian

Attivissimo nel corso del lockdown dello scorso anno, durante il quale s’è dilettato con numerose dirette Instagram e altrettante cover, James Blake a quanto pare è pronto a tornare con un nuovo lavoro in studio. La notizia l’ha data lui stesso attraverso i suoi canali social, con un “album on the way” che lascia davvero poco spazio alle interpretazioni. Il suo ultimo lavoro in studio è “Assume Form” del 2019 (qui la nostra recensione).