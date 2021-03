Photo Credit: Goodfellas / Peter Ash

A quattro anni da “Soft Sounds From Another Planet” del 2017, il 4 Giugno tornerà Michelle Zauner aka Japanese Breakfast con il suo nuovo lavoro in studio. Il disco si intitolerà Jubilee, uscirà su Dead Oceans ed è anticipato dal videoclip del primo estratto Be Sweet, diretto dalla stessa Zauner. Eccolo qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 Paprika

02 Be Sweet

03 Kokomo, IN

04 Slide Tackle

05 Posing In Bondage

06 Sit

07 Savage Good Boy

08 In Hell

09 Tactics

10 Posing For Cars