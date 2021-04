Photo Credit: Goodfellas / Peter Ash

A quattro anni da “Soft Sounds From Another Planet” del 2017, il 4 Giugno tornerà Michelle Zauner aka Japanese Breakfast con il suo nuovo lavoro in studio intitolato Jubilee. Dopo il primo estratto Be Sweet (che trovate qui), oggi per anticipare il disco è arrivato anche il video di Posing In Bondage. Eccolo: