Jeff Buckley: in lavorazione un nuovo biopic

Inizieranno in autunno le riprese di “Everybody Here Wants You”, un nuovo biopic su Jeff Buckley co-prodotto dalla madre Mary Guibert e da Alison Raykovich, manager che gestisce l’eredità artistica di Buckley. Secondo quanto riportato da Variety, la pellicola segnerà l’esordio alla regia di Orian Williams e avrà come protagonista l’attore Reeve Carney, che già in passato era stato “candidato” al ruolo data l’innegabile somiglianza con Jeff. Inoltre, visto il coinvolgimento della società incaricata di gestire il catalogo di Buckley, è molto probabile che la produzione potrà avere una via d’accesso preferenziale ai diritti sulla sua musica da usare nel film.