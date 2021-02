Photo Credit: Comcerto / Steve Gullick

Uscita lo scorso anno con “To Love Is To Live”, il suo esordio da solista (qui la nostra recensione), Jehnny Beth, frontwoman di quelle Savages di cui già da un po’ non si sa più nulla, è tornata oggi con un nuovo videoclip estratto dal disco, realizzato per French Countryside. Eccolo qui in basso: