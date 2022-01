Jenny Hval – Year Of Love [VIDEO]

Photo Credit: Jenny Berger Myhre

Lo scorso Novembre Jenny Hval aveva diffuso il suo primo brano per la 4AD, la sua nuova etichetta. Jupiter (che trovate qui) altro non era che la prima anticipazione dal suo nuovo lavoro in studio, Class Objects, annunciato oggi e in uscita l’11 Marzo. Insieme alla notizia del disco è arrivato anche il video del pezzo d’apertura Year Of Love, che trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 Year Of Love

02 American Coffee

03 Classic Objects

04 Cemetery Of Splendour

05 Year Of Sky

06 Jupiter

07 Freedom

08 The Revolution Will Not Be Owned