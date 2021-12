Jennylee – Stop Speaking / In Awe Of [AUDIO]

Jennylee – Stop Speaking / In Awe Of

Photo Credit: Mia Kirby

Ferma da solista a “Right On!” del 2015 (qui la nostra recensione), la bassista delle Warpaint Jennylee era tornata a Ottobre con un nuovo brano, Newtopia (che trovate qui), primo assaggio del progetto “Jennylee Singles Club” che la vedrà pubblicare una serie di singoli accompagnati da suoi dipinti come artwork. Dopo sono arrivate altre due tracce, Tickles e Heart Tax (che trovate qui), e adesso anche le ultime due della serie, Stop Speaking e In Awe Of, con la prima che vanta il featuring di lusso di Dave Gahan. Eccolo in ascolto qui in basso: